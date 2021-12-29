بلينكن: إغلاق «ميموريال» الروسية «ازدراء» لحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 09:18 صباحا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي. (أ ف ب)

نددت واشنطن بإغلاق المحكمة العليا الروسية لمنظمة «ميموريال إنترناشونال» الحقوقية البارزة، ووصفت ذلك بأنه «ازدراء» لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «ملاحقة منظمة ميموريال إنترناشونال ومركز ميموريال لحقوق الإنسان هو ازدراء لمهامهما النبيلة ولقضية حقوق الإنسان في كل مكان»، في إشارة أيضًا إلى مركز حقوق الإنسان التابع للمنظمة الذي يواجه بدوره خطر الإغلاق.

وأضاف أن القرار «يأتي بعد عام من التقلص السريع للمساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والإعلام والنشطاء المؤيدين للديمقراطية في روسيا».

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