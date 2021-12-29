منظمة الصحة: خطورة «أوميكرون» لا تزال «عالية جدا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 08:09 صباحا
مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، ( أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة التي يمثلها الفيروس المتحور «أوميكرون»، سريع الانتشار، لا تزال «عالية جدا».

وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي حول «كوفيد-19» إن «الدلائل المتطابقة تظهر أن لمتحور «أوميكرون» ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بمتحور «دلتا»، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في عديد البلدان»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء، صرحت مسؤولة كبيرة في المنظمة بمنطقة أوروبا، كاثرين سمالوود، للوكالة الفرنسية بأن الانتشار السريع لـ«أوميكرون» سيؤدي إلى عدد كبير من حالات الاستشفاء، لا سيما في صفوف غير الملقحين، «كما نشهد راهنا في دول عدة وحتى لو كان يؤدي إلى مرض أقل خطورة بقليل».

ودعت الخبيرة الصحية إلى التعامل بحذر مع البيانات الأولية التي تشير إلى احتمال أقل بدخول المستشفى للمصاب بالمتحور؛ لأن الحالات المرصودة حتى الآن شملت خصوصا «شبابا في صحة جيدة في بلدان حيث نسبة التلقيح عالية».

وقرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفع الحظر المفروض على دخول الولايات المتحدة للمسافرين من ثماني دول في أفريقيا الجنوبية، المنطقة التي رصدت فيها المتحور للمرة الأولى، والذي انتشر في أنحاء العالم وذلك نهاية العام الجاري.

ويرى بعض الخبراء أن العدوى الكبيرة قد تتغلب على ميزة أن المتحور أقل خطورة من سابقيه، في وقت تعلن دول عدة مستويات إصابات قياسية منذ بداية الجائحة.

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