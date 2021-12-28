الفليبين تشتري سفينتين حربيتين من كوريا الجنوبية بـ490 مليون يورو

سفينة حربية أميركية في بحر الصين الجنوبي قرب منطقة تطالب بكين بالسيادة عليها. (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الفليبيني ديلفين لورينزانان، الثلاثاء، أن بلاده وقعت اتفاقية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة أكبر حوض لبناء السفن في العالم لشراء سفينتين حربيتين في أجواء توتر مع بكين في بحر الصين الجنوبي، وتبلغ قيمة العقد الموقع الثلاثاء 28 مليار بيزو (490 مليون يورو).

ولم يكن أسطول البحرية الفليبينية القديم يملك حتى وقت قريب سوى سفن أميركية تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وتم إطلاق برنامج لتحديثه في 2010 في عهد الرئيس السابق بينينيو أكينو الذي سبق رودريغو دوتيرتي على رأس البلاد، وفق «فرانس برس».

بناء فرقاطتين جديدتين للبحرية الفليبينية

وكانت المجموعة العملاقة الكورية الجنوبية فازت بعقد منذ خمس سنوات لبناء فرقاطتين جديدتين للبحرية الفليبينية. والطرادات والفرقاطات سفن حربية صغيرة وسريعة تحمي القوارب بشكل أساسي من الهجوم.

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وقال لورينزانان، في كلمة أثناء حفل توقيع العقد في مانيلا، «سيسمح هذا للبحرية الفليبينية بالحصول على طرادين حديثين قادرين على القيام بمهام حربية مضادة للسفن والغواصات والطائرات».

ومنذ 2010 اشترى الأرخبيل الفليبيني سفينتين من خفر السواحل الأميركيين وثلاث سفن إنزال أسترالية بالإضافة إلى سفن دورية من خفر السواحل اليابانيين بهدف تعزيز وجوده في بحر الصين الجنوبي، حيث يواجه نزاعا مع بكين.