الرئيس الإيراني يلبي دعوة بوتين لزيارة روسيا مطلع 2022

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (أ ف ب)

يعتزم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تلبية دعوة نظيره فلاديمير بوتين لزيارة روسيا قريبا، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة، الثلاثاء، في زيارة ستكون الأولى من نوعها لرئيس للجمهورية الإسلامية منذ 2017.

وقال الناطق الإيراني، علي بهادري جهرمي، خلال مؤتمر صحفي «في إطار التفاعل الاستراتيجي بين إيران وروسيا، دعا السيد بوتين رئيسنا لزيارة روسيا». وأضاف «جرى الاتفاق على أن يزور (رئيسي) روسيا»، مرجحا أن يكون موعد الزيارة «مطلع العام الميلادي 2022»، وفق «فرانس برس».

علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية

وكان بوتين أبدى هذا الشهر، أمله في أن يلبي رئيسي دعوته لزيارة روسيا التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية واسعة بالجمهورية الإسلامية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس «لقد بحثنا المشكلة الإيرانية. آمل في أن يلبي الرئيس الإيراني دعوتي ويزور روسيا في بداية العام المقبل»، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين.

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وأضاف بوتين «بالطبع سنبلغ أصدقاءنا وشركاءنا الإيرانيين بالتفصيل بشأن حوارنا مع الأميركيين حول هذه المسائل، وسنواصل بحث هذه المسألة خلال الزيارة المحتملة للرئيس الإيراني الى روسيا في بداية العام المقبل».

الزياة تبحث التعاون الثنائي والاقليمي والدولي

ووفق الناطق باسم الحكومة الإيرانية، ستبحث الزيارة في «التعاون الثنائي والاقليمي والدولي»، مع التركز على التعاون «الاقتصادي والتجاري».

وتتداخل مصالح روسيا وإيران في العديد من الملفات، ومن أبرزها الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية المبرم العام 2015.

وروسيا هي أحد الأطراف المنضوين في هذا الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا العام 2018 معيدة فرض عقوبات على طهران، وتشارك في المفاوضات الجارية حاليا في فيينا بهدف إحيائه.

وسبق لموسكو أن اتخذت مواقف داعمة لإيران في ملف الاتفاق، إذ دعا وزير خارجيتها سيرغي لافروف في سبتمبر واشنطن الى «التحرك بشكل أكبر» لحل المسائل المرتبطة به، مشددا على ضرورة رفع العقوبات.

بوتين زار طهران للمرة الأخيرة في نوفمبر 2015

وشكل الاتفاق أحد محاور البحث بين رئيسي وبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما في نوفمبر الماضي، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية في حينه.

كما تعد إيران وروسيا أبرز داعمين للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر في بلاده منذ 2011، وتتشاركان الاهتمام بملفات في غرب آسيا خصوصا أفغانستان. وستكون هذه الزيارة المحطة الخارجية الأبرز للمحافظ المتشدد رئيسي، منذ توليه منصبه مطلع أغسطس خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي أجرى آخر زيارة رسمية إلى موسكو في مارس 2017.

في المقابل، زار بوتين طهران للمرة الأخيرة في نوفمبر 2015، والتقى حينها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.