«سيف ذي تشلدرن» تؤكد مقتل اثنين من موظفيها في «مجزرة» ببورما

أحد افرد منظمة «سيف ذا شيلدرين» يحمل طفل . (الإنترنت)

أكدت منظمة «سيف ذي تشلدرن» غير الحكومية، الثلاثاء، مقتل اثنين من موظفيها كانا مفقودين بعد اكتشاف بقايا متفحمة لـ35 شخصا على الأقل في شرق بورما السبت.

وقالت المنظمة في بيان «ببالغ الحزن نؤكد اليوم أن عضوين من فرق سيف ذي تشلدرن كانا بين 35 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال قتلوا الجمعة في 24 ديسمبر في هجوم شنه الجيش البورمي في ولاية كاياه»، وفق «فرانس برس».

وعثر، السبت، على أكثر من 30 جثة متفحمة بينها جثث نساء وأطفال، في عربات محروقة في بورما، وفق ما أفاد مرصد ومجموعة متمردة، متهمين المجلس العسكري بالهجوم.

- «صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق

وتشهد بورما فوضى عارمة منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية في فبراير، وأوقعت حملة القمع التي أطلقتها قوات الأمن ضد المحتجين أكثر من 1300 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية. وعززت «قوات الدفاع الشعبي» صفوفها في أنحاء البلاد لمقاتلة المجلس العسكري، واستدرجت الجيش إلى اشتباكات دموية وأعمال انتقامية، وفق «فرانس برس».

والسبت أظهرت صور جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حافلتين متفحمتين وسيارة محروقة على طريق سريع في بلدة هبروسو في ولاية كاياه في شرق البلاد، وبداخلها جثث متفحمة على ما يظهر.

35 شخصًا بينهم أطفال ونساء جرى إحراقهم

وقال عنصر في قوات الدفاع الشعبي إن مقاتلي الحركة عثروا على العربات، صباح السبت، بعد ورود معلومات تفيد بأن الجيش أوقف عددًا من السيارات في هبروسو إثر اشتباكات مع مقاتليها في منطقة قريبة يوم الجمعة.

وقال العنصر، طالبًا عدم كشف هويته: «ذهبنا لتفقد المنطقة صباحًا، وعثرنا على جثث متفحمة بداخل حافلتين. عثرنا على 27 جثة». وقال شاهد آخر طلب أيضًا عدم كشف هويته: «عثرنا على 27 جمجمة». وتابع: «كانت هناك جثث أخرى في الحافلة، لكنها أشلاء، لذا لم نتمكن من إحصائها».