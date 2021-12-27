فرنسا تعلن إجراءات صحية جديدة لمواجهة موجة متحورات «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 10:13 مساء
رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس. (الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الإثنين، إن التلقيح يبقى جوهر الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة في مواجهة موجة «كوفيد-19» الكبيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وأكد كاستيكس أن التلقيح يحمي الجميع، خصوصًا من الأشكال الأخطر من المرض، مضيفًا أن الجرعة المعززة صار من الممكن الحصول عليها بعد 3 أشهر فقط من الجرعة الثانية (أو الأولى في حال الإصابة السابقة بكوفيد)، وفق «يورو نيوز».

تحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم
وأشار كاستيكس إلى أن مجلس الوزراء، الذي سيعقد لاحقًا هذا المساء، سيصوِّت على قرار تحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، على أن يصبح هذا القانون ساري المفعول بدءًا منذ منتصف يناير.

وأوضح رئيس الوزراء أن السلطات ستشدد العقوبات في المستقبل لأولئك الذين يقدمون شهادات صحية مزوّرة.

وأعلن رئيس الوزراء مجموعة من الإجراءات الصحية التي ستطبق خلال ثلاثة أسابيع، ومن شأنها أن تحد من انتشار موجتي الوباء اللتين تتعرض لهما فرنسا (موجة أوميكرون وموجة دلتا).

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وتضمن الإجراءات أن يكون حدّ التجمعات في الداخل (2000 شخص) والخارج (5000)، وإجبار الشركات على السماح للموظفين بالعمل عن بعد لعدة أيام (ثلاثة أو أربعة) أسبوعيًّا إذا كان ذلك ممكنًا.

كما تضمنت الإجراءات أن يكون استهلاك الأطعمة والمشروبات في المطاعم والحانات سيتم فقط «جلوسًا» (ممنوع الاستهلاك خلال الوقوف).

 كاستيكس يرفض فرض حظر التجول 
ورفض كاستيكس فرض حظر التجول كما أشيع في الصحافة منذ أيام، وتأجيل عودة التلاميذ إلى المدارس بعد نهاية عطلة الأعياد.

وجاءت كلمة كاستيكس بعد اجتماع مجلس الدفاع الصحي الذي عقد بعد ظهر اليوم، قبيل اجتماع مجلس الوزراء الذي من المرجح أن يتبنى مشروع قانون إنشاء شهادة تطعيم لتحل محل الشهادة الصحية.

والسبت، وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، تجاوزت الإصابات في فرنسا عتبة 100 ألف إصابة يومية جديدة. وتؤكد السلطات الفرنسية أن سبب الموجة الوبائية التي تشهدها البلاد يعود بالدرجة الأولى إلى المتحور «أوميكرون».

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