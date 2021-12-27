بيل غيتس يكشف أكثر القضايا التي تقلقه في 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 01:09 مساء
مؤسس شركة «مايكروسوفت» الملياردير الأميركي، بيل غيتس. (الإنترنت)

كشف مؤسس شركة «مايكروسوفت» الملياردير الأميركي، بيل غيتس، أن «عدم ثقة الناس في الحكومة» هي أكثر القضايا التي تقلقه في العام الجديد 2022 على الرغم من التفاؤل الذي أبداه بخصوص هذا العام، وفقًا لموقع بوابة «العين» الإخبارية. 

وكتب غيتس في تدوينة على «تويتر» جاء فيها: إنها «واحدة من أكثر القضايا التي تشعرني بقلق شديد بشأن التوجه إلى العام 2022، فالمؤسسات العامة بحاجة إلى أن تكون لاعبا رئيسيا في موضوعات رئيسية مثل معالجة تغير المناخ أو منع الجائحة التالية. لكن لا يمكنهم فعل الكثير إذا رفض الناس توجيهاتهم من حيث المبدأ».

 وأضاف في تدوينته: «إذا كان شعبك لا يثق بك، فلن يدعموا المبادرات الجديدة الكبرى، وعندما تظهر أزمة كبيرة، فمن غير المرجح أن يتبعوا الإرشادات اللازمة للصمود في وجه العاصفة»، معتبرًا أن «انتشار المعلومات المضللة حول الجائحة، ساهمت بشكل كبير في إعاقة معدلات التطعيم في أميركا، وبالتالي التأخر بنهاية الوباء». 

وأوضح الملياردير الأميركي أن النشرات الإخبارية على مدار 24 ساعة والعناوين المحفزة سياسيًا ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في «الانقسام المتزايد» وأن الحكومات قد تحتاج إلى تنظيم المنصات عبر الإنترنت لتبديد المعلومات المضللة بشكل فعال.

وتابع غيتس: «أصبح عدم الثقة هذا واضحا بشكل خاص منذ ظهور الوباء، انتشرت المعلومات الخاطئة حول فيروس كوفيد-19 في كل من الولايات المتحدة وبقية العالم، مما أدى إلى إعاقة معدلات التطعيم وفي النهاية تأخير نهاية الوباء».

وأظهر استطلاع لمركز «بيو» للأبحاث، في الفترة التي سبقت ظهور الجائحة، استطلاع أُجري العام 2019 على البالغين الأميركيين، أن 75% من المشاركين في الاستطلاع كانوا قد قالوا إن الثقة في الحكومة تتضاءل، وقال 64% من المشاركين: إن ثقة الأميركيين مع بعضهم البعض تتضاءل أيضًا.

ويعتقد حوالى 4 من كل 10 مشاركين أن انعدام الثقة زاد من صعوبة التعامل مع قضايا مثل الرعاية الصحية والهجرة والعنف باستخدام الأسلحة النارية.

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