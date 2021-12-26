«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 09:11 مساء
العربات المحترقة في هبروسو في بورما . (أ ف ب)

قال مسؤول في الأمم المتحدة، الأحد، إنه «أصيب بصدمة» إثر تقارير موثوق بها عن مقتل 35 مدنيًا على الأقل بينهم اثنان من عمال الإغاثة على الأرجح وحرق جثثهم في بورما، مطالبًا الحكومة بفتح تحقيق.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في بيان: «أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي»، مضيفًا «أدعو السلطات إلى الشروع فورًا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث»، وفق «فرانس برس».

عثر، السبت، على أكثر من 30 جثة متفحمة بينها جثث نساء وأطفال، في عربات محروقة في بورما، وفق ما أفاد مرصد ومجموعة متمردة، متهمين المجلس العسكري بالهجوم.

فوضى عارمة منذ انقلاب الجيش على السلطة 
وتشهد بورما فوضى عارمة منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية في فبراير، وأوقعت حملة القمع التي أطلقتها قوات الأمن ضد المحتجين أكثر من 1300 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية. وعزّزت «قوات الدفاع الشعبي» صفوفها في أنحاء البلاد لمقاتلة المجلس العسكري، واستدرجت الجيش إلى اشتباكات دموية وأعمال انتقامية.

والسبت، أظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حافلتين متفحّمتين وسيارة محروقة على طريق سريع في بلدة هبروسو في ولاية كاياه في شرق البلاد، وبداخلها جثث متفحمة على ما يظهر.

35 شخصًا بينهم أطفال ونساء جرى إحرقهم 
وقال عنصر في قوات الدفاع الشعبي إن مقاتلي الحركة عثروا على العربات، صباح السبت، بعد ورود معلومات تفيد بأن الجيش أوقف عددًا من السيارات في هبروسو إثر اشتباكات مع مقاتليها في منطقة قريبة يوم الجمعة.

وقال العنصر، طالبًا عدم كشف هويته: «ذهبنا لتفقد المنطقة صباحًا، وعثرنا على جثث متفحمة بداخل حافلتين. عثرنا على 27 جثة». وقال شاهد آخر طلب أيضًا عدم كشف هويته: «عثرنا على 27 جمجمة». وتابع: «كانت هناك جثث أخرى في الحافلة، لكنها أشلاء، لذا لم نتمكن من إحصائها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الأسبق يتساءل عن العلاقات الاجتماعية
رياضة محلية
الوعي الزائف.. ومسائل أخرى
وجهات نظر
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
في متنزه البراكين.. الغوريلا تكافح للبقاء
علوم وتكنولوجيا
مغامرات لتلقيح سكان المناطق النائية في منغوليا
طب وصحة
تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التلسكوب «جيمس ويب» يبدأ بنجاح رحلته لسبر أغوار الكون