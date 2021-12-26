نزوح الآلاف بسبب فيضانات شمال شرق البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 08:24 صباحا
منطقة إيتامراجو بجنوب ولاية باهيا بعد أمطار غزيرة، 12 ديسمبر 2021. (الرئاسة البرازيلية - أ ف ب)

 اضطر أكثر من 11 ألف شخص لمغادرة منازلهم في باهيا، حيث تولت السلطات تقديم مساعدات لعدد منهم بسبب فيضانات في 19 بلدية في هذه الولاية البرازيلية، كما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت وكالة الدفاع المدني في الولاية إن الأمطار الغزيرة تسببت بمصرع 17 شخصًا منذ نوفمبر بما في ذلك شخص لقي حتفه الخميس. 

وأضاف  المصدر نفسه أن نحو 66 بلدية في المجموع تواجه حالة طوارئ بسبب هذه الأحوال الجوية السيئة، حسب وكالة «فراتس برس».

وتفيد أرقام نشرها الدفاع المدني، مساء الجمعة، بأن عدد الذين جرى إجلاؤهم بلغ 11 ألفًا و260 شخصًا وعدد الذين تولت السلطات تأمين مأوى لهم يبلغ 4185 شخصًا. ويأتي ذلك بعدما هطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة بينها غوراتينغا وإيتورورو وكواراتشي في جنوب الولاية. 

 أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان في البرازيل
وأطلقت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفيدرالية، السبت، عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات. وقال روي كوستا حاكم ولاية باهيا في رسالة بالفيديو: «نتحرك بكل إمكاناتنا ونتخذ كافة الإجراءات لضمان الدعم اللازم لضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت باهيا في عيد الميلاد هذا العام».

وقال وزير البنية التحتية في الولاية إنه جرى الإبلاغ عن فيضانات وعوائق مرورية على 17 طريقًا، بعضها بسبب انزلاقات للتربة وانهيارات صخرية. وفي سالفادور عاصمة الولاية، قال مسؤولون في المدينة إن معدل هطول الأمطار خلال ديسمبر بلغ 250 ميليمترًا حتى الجمعة، أي خمسة أضعاف معدل الأمطار العادي.

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