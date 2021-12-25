«سيف ذا شيلدرن» تعلن فقدان فردين من طاقمها بعد العثور على جثث متفحمة في بورما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 07:12 مساء
عربات محروقة عثر عليها بشرق بوروما وبداخلها جثث متفحمة. (الإنتنرت)

أعلنت منظمة «سيف ذا تشيلدرن»، غير الحكومية، «فقدان» اثنين من أفراد طاقمها في بورما، وذلك بعدما عُثر، السبت، على جثث متفحمة لأكثر من ثلاثين شخصًا داخل عربات محروقة في شرق البلاد.

وجاء في بيان للمنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال: «تلقينا تأكيدًا بأن سيارتهما تعرضت لهجوم وللحرق» خلال اعتداء نُفّذ الجمعة في ولايه كاياه في شرق البلاد نسبته مجموعة مراقبة إلى الجيش، وفق «فرانس برس».

وعثر، السبت، على أكثر من 30 جثة متفحمة، بينها جثث نساء وأطفال، في عربات محروقة في بورما، وفق ما أفاد مرصد ومجموعة متمردة، متهمين المجلس العسكري بالهجوم.

وتشهد بورما فوضى عارمة منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية في فبراير، وأوقعت حملة القمع التي أطلقتها قوات الأمن ضد المحتجين أكثر من 1300 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية. وعززت «قوات الدفاع الشعبي» صفوفها في أنحاء البلاد لمقاتلة المجلس العسكري، واستدرجت الجيش إلى اشتباكات دموية وأعمال انتقامية، وفق «فرانس برس». 

والسبت أظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حافلتين متفحمتين وسيارة محروقة على طريق سريع في بلدة هبروسو في ولاية كاياه في شرق البلاد، وبداخلها جثث متفحمة على ما يظهر.

35 شخصًا بينهم أطفال ونساء جرى إحراقهم 
وقال عنصر في قوات الدفاع الشعبي إن مقاتلي الحركة عثروا على العربات، صباح السبت، بعد ورود معلومات تفيد بأن الجيش أوقف عددًا من السيارات في هبروسو، إثر اشتباكات مع مقاتليها في منطقة قريبة يوم الجمعة.

وقال العنصر، طالبًا عدم كشف هويته: «ذهبنا لتفقد المنطقة صباحًا، وعثرنا على جثث متفحمة بداخل حافلتين. عثرنا على 27 جثة». وقال شاهد آخر طلب أيضًا عدم كشف هويته: «عثرنا على 27 جمجمة». وتابع: «كانت هناك جثث أخرى في الحافلة، لكنها أشلاء، لذا لم نتمكن من إحصائها».

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