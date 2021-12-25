العثور على عشرات الجثث المتفحمة داخل عربات محروقة في بورما

العربات المحترقة في هبروسو في بورما . (أ ف ب)

عثر، السبت، على أكثر من 30 جثة متفحمة بينها جثث نساء وأطفال، في عربات محروقة في بورما، وفق ما أفاد مرصد ومجموعة متمردة، متهمين المجلس العسكري بالهجوم.

وتشهد بورما فوضى عارمة منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية في فبراير، وأوقعت حملة القمع التي أطلقتها قوات الأمن ضد المحتجين أكثر من 1300 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية. وعزّزت «قوات الدفاع الشعبي» صفوفها في أنحاء البلاد لمقاتلة المجلس العسكري، واستدرجت الجيش إلى اشتباكات دموية وأعمال انتقامية، وفق «فرانس برس».

والسبت أظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حافلتين متفحّمتين وسيارة محروقة على طريق سريع في بلدة هبروسو في ولاية كاياه في شرق البلاد، وبداخلها جثث متفحمة على ما يظهر.

35 شخصًا بينهم أطفال ونساء جرى إحرقهم

وقال عنصر في قوات الدفاع الشعبي إن مقاتلي الحركة عثروا على العربات، صباح السبت، بعد ورود معلومات تفيد بأن الجيش أوقف عددًا من السيارات في هبروسو إثر اشتباكات مع مقاتليها في منطقة قريبة يوم الجمعة.

وقال العنصر، طالبًا عدم كشف هويته: «ذهبنا لتفقد المنطقة صباحًا، وعثرنا على جثث متفحمة بداخل حافلتين. عثرنا على 27 جثة». وقال شاهد آخر طلب أيضًا عدم كشف هويته: «عثرنا على 27 جمجمة». وتابع: «كانت هناك جثث أخرى في الحافلة، لكنها أشلاء، لذا لم نتمكن من إحصائها».

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وأعلن مرصد «ميانمار ويتنس» البورمي أنه تلقى تقارير مؤكدة لوسائل إعلام محلية وإفادات شهود من المقاتلين المحليين تشير إلى أن «35 شخصًا بينهم أطفال ونساء أحرقهم الجيش وقتلهم في 24 ديسمبر في بلدة هبروسو».

الجيش البورمي ينفي الاتهامات

وأفاد المرصد بأن بيانات أقمار صناعية أظهرت أن حريقًا اندلع نحو الساعة 13,00 (06,30 ت غ) الجمعة في هبروسو. ونفى الجيش البورمي الاتهامات.

وقال ناطق باسم المجلس العسكري إن اشتباكًا اندلع في هبروسو، يوم الجمعة، بعدما حاولت قواته توقيف سبع سيارات كانت تسير بـ«طريقة مشبوهة».

وقال الناطق زاو مين تون في تصريح لفرانس برس إن القوات قتلت عددا من الأشخاص في الاشتباكات التي تلت عملية التوقيف، من دون إعطاء مزيد التفاصيل. ويقول محلّلون إن الجيش تفاجأ بمدى فاعلية مجموعات «قوات الدفاع الشعبي»، في حين تسعى القوات البورمية إلى القضاء على أي مقاومة لحكم المجلس العسكري.

وكانت الولايات المتحدة أعربت في وقت سابق من الشهر عن «غضبها إزاء تقارير ذات مصداقية» تفيد بأن القوات البورمية احتجزت 11 قرويًّا بينهم أطفال في منطقة ساغاينغ وأحرقتهم أحياء. ودان وين ميات أيي العضو في مجموعة من المشرعين المقالين الواقعة قائلًا: «إنها هدية وحشية من الجيش إلى شعبنا في يوم عيد الميلاد».