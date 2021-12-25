إطلاق التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» عبر صاروخ «أريان 5»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 03:05 مساء
صورة رقمية غير مؤرخة للتسلكوب «جيمس ويب» وزعت العام 2009 (أ ف ب)

انطلق الصاروخ «أريان 5» السبت عند الساعة 12.20 بتوقيت غرينتش من مركز الفضاء في غويانا الفرنسية حاملًا إلى الفضاء التلسكوب «جيمس ويب»، وهي أداة من شأنها إحداث ثورة في مجال مراقبة الكون، وفق صحفي من وكالة «فرانس برس» في المكان.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة 27 دقيقة، قبل انفصال التلسكوب الذي سيوضع على مسار مداره النهائي على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. 

ومن شأن التلسكوب الذي طورته وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» مع نظيرتيها الأوروبية والكندية، أن يتيح مراقبة أولى المجرات والتعمّق في فهم كيفية تشكّل النجوم ومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية.

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