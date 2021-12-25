بابا الفاتيكان: نزاعا اليمن وسورية «مأساتان هائلتان» منسيتان

بابا الفاتيكان فرنسيس (أرشيفية: الإنترنت).

استذكر بابا الفاتيكان في رسالته بمناسبة عيد الميلاد يوم السبت المآسي «الهائلة والمنسية»، الجارية في سورية واليمن في خضم النزاعين اللذين أوديا بحياة «عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال البابا من ساحة القديس بطرس في روما خلال استعراضه التقليدي لصراعات العالم قبل مباركة المدينة والعالم كما يفعل كل عام «نسمع صرخة الأطفال ترتفع في اليمن حيث تجري بصمت ومنذ سنوات مأساة مروعة نسيها الجميع، ويقتل الناس كل يوم».

من جهة أخرى، دعا الحبر الأعظم إلى «الحوار من أجل تجنب اندلاع جديد لنزاع طويل الأمد» في أوكرانيا، في ظل «النزعة إلى الانكفاء على الذات» في ظل تفشي كوفيد.

وقال في رسالة عيد الميلاد من ساحة القديس بطرس «في هذه المرحلة من الوباء تواجه قدرتنا على إقامة علاقات اجتماعية اختبارا صعبا. هناك نزعة متزايدة للانكفاء على الذات».

وأضاف: «على الصعيد الدولي أيضا، هناك خطر تجنّب الحوار لكن وحدها هذه المسارات هي القادرة على الدفع باتّجاه حل النزاعات وتحقيق مكاسب دائمة للجميع».