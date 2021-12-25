الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 12:09 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وكالة تاس)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، «ليست حرية تعبير»، مشيرًا إلى أن ذلك «انتهاك لحرية الدين وانتهاك للمشاعر المقدسة للأشخاص الذين يعتنقون الإسلام»، وفقًا لقناة «CNN» الأميركية.

وقال فلاديمير بوتين، في خطاب سنوي، أمام عدد من الصحفيين، إن «التعدي على معتقدات الآخرين الدينية لا يعتبر حرية تعبير، مثال على ذلك إهانات النبي محمد، هل هذه حرية تعبير؟ لا أعتقد ذلك». 

وأضاف قائلاً: «إنها انتهاك لحرية الدين وانتهاك للمشاعر المقدسة للأشخاص الذين يعتنقون الإسلام. وهذا يعيد الحياة إلى مظاهر أخرى أكثر حدة وتطرفًا». 

ولفت الرئيس الروسي إلى ضرورة أن «نضمن حرية تعبير، والحرية بشكل عام، لأنه من دون الحرية، بلا شك، لا يوجد أي تقدم، بل مستقبل حزين ينتظرنا، مستقبل قاتم للغاية وعديم الآفاق». 

ورأى بوتين أنه على «المرء أن يفهم أن هذه الحرية هنا، تدخل في تناقض مع الأهداف ذاتها التي نعمل من أجلها عندما تتعارض مع حرية فرد آخر». 

وذكّر بوتين بالهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف في السابع من يناير قبل سنوات مقر مجلة «شارلي إبدو» في باريس بعد نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشددًا على ضرورة منع السماح بحدوث مثل هذه الحوادث المأساوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
الصين تعاقب 30 مسؤولا في مدينة شيآن بسبب انتشار كورونا
دولى
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال
ليبيا
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: شباب ليبيون يدشنون رحلة الوحدة الوطنية