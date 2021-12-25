مالي تنفي أي انتشار لمرتزقة من «فاغنر» على أراضيها

جندي فرنسي من قوة «برخان» أثناء عملية في مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو. (أ ف ب)

نفت الحكومة المالية، في بيان مساء الجمعة، أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية أعلنت عنه حوالي 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة المسلحين في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وقالت الحكومة المالية في بيان، نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفًا منه، إنها «تقدم نفيًا رسميًا بشأن انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي».

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ويوم الخميس، قالت 15 دولة غربية تشارك في التصدي لـ«الجهاديين» في مالي بينها فرنسا وألمانيا إن «المرتزقة الروس التابعين لمجموعة «فاغنر» شبه العسكرية بدأوا انتشارهم في مالي»، متهمين الحكومة الروسية بالضلوع في الأمر. وعبرت 14 دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا، عن إدانتها بشدة لـ«انتشار مرتزقة على الأراضي المالية»، وذلك في بيان مشترك.

وندد البيان بما أسماه «ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة «فاغنر» في الدولة الأفريقية، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».