أوكرانيا تتهم بوتين بالسعي إلى تدميرها وإحياء الاتحاد السوفيتي

سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في كييف، 24 ديسمبر 2021.

اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد «تدمير» بلاده و«إحياء» الاتحاد السوفيتي، مؤكدًا أن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل.

ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريًا فيها، وصعّد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال أوليكسي دانيلوف في مقابلة مع الوكالة الفرنسية، «بالنسبة إلينا، التهديد موجود كل يوم، بغض النظر عن عدد القوات» التي تنشرها موسكو.

واعتبر أن بوتين لن يحقق غاياته لأنه «في حال وقوع هجوم روسي، فإن المجتمع بأسره، عسكريين ومدنيين سيقاوم... سنحمي بلادنا، نقطة على السطر».

من جانبه، يشكك الرئيس الروسي في وجود أمة أوكرانية منذ سنوات، وقال الخميس إن أوكرانيا «أنشأها» لينين في عشرينيات القرن الماضي.

لكن دانيلوف قلل من خطر حدوث تصعيد وشيك، مضيفًا أنه وفق تقديرات كييف، ازداد عدد القوات الروسية حول أوكرانيا بشكل طفيف فقط من 93 ألفا في أكتوبر إلى نحو 104 آلاف حاليا.

الكرملين يسعى إلى زعزعة استقرار أوكرانيا

ووفقا له، يسعى الكرملين قبل كل شيء إلى «زعزعة استقرار» أوكرانيا من الداخل عبر «هجمات إلكترونية» و«أزمة طاقة»، إذ إن أوكرانيا هي إحدى أفقر دول أوروبا وتفتقر إلى الفحم والغاز وتواجه انقطاعات خطرة في التيار الكهربائي هذا الشتاء.

وفي حال فشل هذا السيناريو، فإن السلطات الروسية «ستستخدم وسائل أخرى بما في ذلك الوسائل العسكرية»، بحسب تقدير دانيلوف الذي يضيف أنها «تريد تقسيم بلدنا في شكل يفقد حدوده معها».

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يخوض البلدان نزاعا منذ ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم العام 2014، وأعقبت ذلك حرب في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لروسيا، وتعد موسكو أكبر داعم عسكري وسياسي للمتمردين رغم إنكارها ذلك.

خلّف هذا الصراع الذي تعثرت تسويته السياسية، أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 1.5 مليون نازح في أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة وتقع على أبواب الاتحاد الأوروبي.

وتتهم موسكو كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة.

وأشار أوليكسي دانيلوف، الرئيس السابق لبلدية مدينة لوغانسك التي باتت في أيدي الانفصاليين، أنه «لا يمكننا» استخدام القوة لأن ذلك سيؤدي إلى «عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين».

وأردف «نود أن تكون هناك مفاوضات وأن يسحب الروس عسكرييهم ودباباتهم ويعودوا إلى ديارهم لكن بوتين لا يريد ذلك».