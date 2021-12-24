ارتفاع ضحايا حريق عبارة في بنغلادش إلى 37 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 09:19 مساء
قرويون يتفرجون على حطام عبّارة شبّ فيها حريق بمدينة جالكاذي في بنغلادش، 24 يناير 2021، (ا ف ب)

ارتفع ضحايا حريق عبارة في بنغلادش، إلى 37 شخصًا، في حادث غالبًا ما يتكرر في البلد الفقير جنوب آسيا.

وشبّت النيران في العبّارة مزدحمة لدى عبورها أحد الأنهر جنوب البلاد، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الشرطة.

وأتت النيران على الطوابق الثلاثة للعبّارة «أوبيجان 10»؛ حيث حاول المسعفون البحثن عن ناجين وسط الحطام المتفحّم للعبّارة، فيما توافد الأقارب إلى الموقع للبحث عن ذويهم.

وقال محمد رسل «عثرت للتو على جثة حماتي. فهي قفزت في النهر وغرقت، ولا أدري ما حلّ بزوجتي وأولادي».

وصرَّح مفجوعًا «قصدت المستشفى لكنني لم أجد زوجتي وأولادي، وآمل أن يكونوا قد نجوا بعد قفزهم في المياه. وليكن الله في عونهم».

وأورد راكب آخر اسمه محمد إسماعيل أنه رمى بوالدته في المياه «الباردة جدًّا» وسحبها إلى اليابسة. لكنه فقد أثر زوجته وإحدى ابنتيه عند عودته إلى العبّارة على متن زورق صيد، معقبًا: «رأيت شخصًا يقضي في النيران. وابنتي الثانية نجت بفضل راكب رماها في المياه».

وهذا الحادث هو الأخير في سلسلة من الوقائع المماثلة في هذا البلد الذي يقع في دلتا نهر الغانج المنخفضة، وتعبره أنهر كثيرة.

ويعوّل ملايين الأشخاص في بنغلادش حيث تعيش 170 مليون نسمة على العبّارات للتنقّل، لا سيّما في المنطقة الساحلية الجنوبية، لكن المراكب غير آمنة.

ويعزو خبراء هذه الحوادث إلى سوء الصيانة وتراخي معايير السلامة والاكتظاظ، غير أن العبّارة التي اندلعت فيها النيران حديثة نسبيا، «فهي شُيّدت في العام 2019 وحصلت على تصريح للإبحار ساري المفعول حتّى العام 2022»، بحسب ما قال غلام صادق المسؤول في هيئة الملاحة النهرية الداخلية في بنغلادش للوكالة الفرنسية.

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