غورباتشوف يدين «الغطرسة» الأميركية في الخلافات بين واشنطن وموسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 12:54 مساء
الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف مع الرئيس الأميركي رونالد ريغان. في واشنطن. 8 ديسمبر 1987. (أ ف ب)

رأى آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، الجمعة، أن الأزمة الحالية بين روسيا والغرب نابعة من «الغطرسة» الأميركية بعد سقوط الكتلة على إثر استقالته قبل ثلاثين عاما تماما، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال غورباتشوف الذي يبلغ من العمر 90 عاما إنهم «فقدوا صوابهم، الغطرسة، الرضا بالذات، أعلنوا أنفسهم منتصرين في الحرب الباردة بينما أنقذنا معا العالم من المواجهة»، مضيفا: لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، كيف يمكننا أن نأمل في علاقات ندية مع الولايات المتحدة، مع الغرب في هذا الوضع؟، مدينا  نزعة واشنطن إلى إعلان «الانتصار».

ورأى أن المعسكر الغربي أراد «بناء إمبراطورية جديدة ومن هنا ولدت فكرة توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسيع الحلف الأطلسي ليشمل دولا من الكتلة الشرقية السابقة هو السبب العميق للأزمة الروسية الغربية لأن الحلف في نظر الكرملين هو التهديد الرئيسي لأمنه الاستراتيجي.

واقترح بوتين هذا الشهر على الولايات المتحدة وحلفائها توقيع معاهدتين تنصان خصوصا أي منع أي توسيع مستقبلي لحلف الـ«ناتو» وكذلك أي تعاون عسكري في ما تعتبره روسيا منطقة نفوذها، ووافقت واشنطن على إجراء محادثات في يناير مع أنها تعتبر أن العديد من هذه المطالب غير مقبولة، بهدف إتاحة خفض للتصعيد بينما يخشى الغرب أن تشن موسكو هجوما على أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى الـ«ناتو».

ورأى بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي، الخميس، أن ردود الفعل الأميركية الأولى على المطالب الروسية «إيجابية»، لكنه قال أيضا إنه يستعد لاتخاذ إجراءات «عسكرية وتقنية» للرد على التهديد الغربي، وأشاد غورباتشوف بالمحادثات المقرر إجراؤها في يناير. وقال «أدعمهم وآمل أن تكون هناك نتيجة تسمح لجميع الدول الأوروبية بالشعور بالأمان».

وتتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي موسكو بحشد قوات على حدود أوكرانيا تحضيرا لغزو هذا البلد، وتهددها بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال وقوع عدوان.

واستقال ميخائيل غورباتشوف من منصبه كرئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 25 ديسمبر 1991 في ما شكل النهاية الرسمية للإمبراطورية الشيوعية. وقبل أيام قليلة، أعلن قادة بيلاروس وروسيا من جانب واحد نهاية الاتحاد السوفيتي، ووصف بوتين سقوط الاتحاد السوفياتي بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين».

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