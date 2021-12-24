عفو خاص ينقذ الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية من السجن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 09:48 صباحا
الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، بارك كون-هيه. (أ ف ب)

أعلن وزير العدل الكوري الجنوبي، الجمعة، إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة، بارك كون-هيه، التي تقضي حكمًا بالسجن مدة 20 عامًا بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة.

وأدرج اسم بارك ضمن قائمة ضمت أشخاصًا تلقوا عفوًا خاصًا جرى منحه «لمعالجة أزمات اجتماعية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير العدل كارك بيوم-كاي.

وبارك كانت أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية العام 2013، حيث قدمت نفسها على أنها ابنة الأمة الكورية والسياسية غير الفاسدة التي لا فضل لأحد عليها في وصولها إلى السلطة. وبعد أقل من أربع سنوات جرى عزلها من منصبها بعد ظهور فضيحة فساد أدت إلى احتجاجات كبيرة في الشوارع.

- توجيه اتهامات لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة بتلقي رشى

وتقضي الرئيسة السابقة البالغة 69 عامًا حكمًا بالسجن مدة 20 عامًا بعد إدانتها بتلقي رشى واساءة استخدام السلطة، إضافة إلى عامين بعد ذلك لانتهاكها قانون الانتخابات.

وكشفت فضيحة الفساد عن صلات مشبوهة بين الشركات الكبرى والطبقة السياسية في كوريا الجنوبية، حيث جرى اتهام بارك وصديقتها الحميمة شوي سون-سيا بتلقي رشى من شركات بينها «سامسونغ». وأدت الاحتجاجات ضد بارك وحزبها المحافظ الى إعطاء دفع لمون جاي-ان ذي الميول اليسارية للوصول إلى سدة الرئاسة.

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