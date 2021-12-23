إعلان أميركي بالاستعداد للحوار مع روسيا بداية العام الجديد

البيت الأبيض، قصر الرئاسة الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لبدء حوار دبلوماسي مع روسيا اعتبارًا من بداية يناير المقبل، وذلك عبر قنوات عدة.

وقال المسؤول، الذي رفض نشر اسمه: «ثمة نقاط أثارتها روسيا ونرى أننا نستطيع مناقشتها، (مقابل) نقاط أخرى يعلم (الروس) أننا لن نقبل بها البتة»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وكرر المسؤول الأميركي الحديث بأن «الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لفرض عقوبات شديدة في حال هاجمت موسكو أوكرانيا».

يأتي ذك في وقت أعلنت فيه بريطانيا على لسان وزيرة الخارجية ليز تراس رفضها «الخطاب العدائي والتصعيدي» لروسيا فيما يخص القضية الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي، مرحبة في الوقت ذاته بنية موسكو إجراء حوار.