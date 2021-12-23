بلجيكا تغلق مفاعلاتها النووية بحلول 2025

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 02:24 مساء
رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، 16 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

تعتزم بلجيكا وقف مفاعلاتها النووية السبعة الحالية كما هو مخطط بحلول العام 2025، لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية، حسب اتفاق توصل إليه، صباح الخميس، أطراف الائتلاف الحكومي.

وأكد مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس» التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات. وقال هذا المصدر إن الاتفاق يوفر «استثمارا بحوالي 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة».

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 11.00 صباحًا بالتوقيت المحلي (10.00 بتوقيت غرينتش) في مقر مستشارية رئيس الوزراء، للتحدث بتفاصيل الاتفاق.

وجرى تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون في بلجيكا العام 2003. واختُير العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في أكتوبر 2020.

لكن الملف يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.

ومنذ شهر، يحذر الليبراليون الناطقون بالفرنسية من «الحركة الإصلاحية»، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة، تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.

وهم دعوا إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية قائلين إن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز، والتي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جدًا وتولد ثاني أكسيد الكربون. وتمثل الطاقة النووية نحو 40% من الكهرباء المنتجة في بلجيكا.

وينص الاتفاق الذي يتسبب في انقسام الائتلاف الحكومي على أن بلجيكا ستستثمر «في البحث عن الطاقات المستدامة والخالية من ثاني أكسيد الكربون» بما فيها الطاقة النووية المستقبلية (مفاعلات وحدات صغيرة)، كما أوردت محطة «أر تي بي إف» الناطقة بالفرنسية. وجرى بالفعل التخطيط لميزانية الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا على ما قال مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس».

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