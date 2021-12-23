القضاء الروسي يعقد جلسة جديدة للنظر في طلب حل منظمة «ميموريال»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 12:33 مساء
مقر منظمة ميموريال غير الحكومية الروسية، 15 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

ينظر القضاء الروسي الخميس في طلب لحل مركز حقوق الإنسان التابع لمنظمة «ميموريال» غير الحكومية التي تعد من أعمدة المجتمع المدني وآخر هدف في حملة تستهدف الأصوات المنتقدة لـ«الكرملين».

وبدأت الجلسة الخميس في قاعة محكمة موسكو، حسب مراسلة لوكالة «فرانس برس»، بعد ثلاث جلسات تمهيدية في نوفمبر وديسمبر؛ إذ تتهم النيابة فرع «ميموريال» المسؤول عن حقوق الإنسان بانتهاك بعض الالتزامات المرتبطة بوضعه «كعميل أجنبي»، وهي صفة تطلق على المنظمات التي تعتبر السلطات أنها تعمل ضد المصالح الروسية بتمويل أجنبي.

وهذا المركز متهم أيضًا «بالتطرف والإرهاب» لنشره لائحة بأسماء أعضاء مجموعات دينية أو سياسية محظورة في روسيا.

وحذر مركز حقوق الإنسان على تطبيق «تليغرام» الإثنين من أن «الأمر جدي! قد تقرر المحكمة إغلاق ميموريال في اليوم نفسه».

ومنذ بداية العام، استهدف القضاء المعارضة المناهضة لـ«الكرملين» ما دفع العديد من شخصياتها إلى مغادرة البلاد بينما سُجن آخرون.

و«ميموريال إنترناشونال» التي تضم مختلف فروع المنظمة غير الحكومية، مهددة أيضًا بحلها في محاكمة أمام المحكمة العليا من المقرر أن تعقد جلستها المقبلة في 28 ديسمبر.

مركز «ميموريال» يدافع عن حقوق السجناء السياسيين والأقليات
ويدافع مركز حقوق الإنسان عن حقوق السجناء السياسيين والمهاجرين والأقليات الجنسية، وأثار التهديد بتصفية المنظمة غير الحكومية التي تتمتع بمكانة كبيرة في الغرب الاستياء.

ويرى أنصار المنظمة غير الحكومية أن سلطات الرئيس فلاديمير بوتين تريد التخلص من «ميموريال» لطمس تاريخ «القمع السوفياتي» لأن «الكرملين» يميل إلى الاحتفاء ببطولات الاتحاد السوفياتي في مواجهة النازيين أكثر من ذكرى الملايين من ضحايا ستالين.

وفي التاسع من ديسمبر، اتهم بوتين «ميموريال» بتصنيف متعاونين مع ألمانيا إبان حكم هتلر كضحايا للقمع الستاليني، وردت «ميموريال» بأنه خطأ واحد وتم تصحيحه.

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