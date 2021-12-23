فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 12:32 مساء
ماكرون يحمل ورقة كتب عليها «تحية إلى الحركيين». 20 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

فتحت فرنسا، الخميس، أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار، وفق ما ذكر نص نُشر في الجريدة الرسمية. 

ويسمح مرسوم وزارة الثقافة بالاطلاع على كل «المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966»، ويشمل ذلك «الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم» و«الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وتشمل الوثائق تلك «الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية»، حسب المرسوم. ولم يكن يسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لـ75 عامًا إلا بإذن.

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وسهلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد: الحرب العالمية الثانية، والاحتلال، ثم نهاية الامبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.

وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954 حتى الاستقلال في 1962.

وقد أقر الأخير في 13 سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي، موريس أودان، في الجزائر في 1957، ووعَد عائلته بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحًا. في 9 مارس 2021، أعلن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره على 50 عامًا، ما أتاح تقصير فترات الانتظار.

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