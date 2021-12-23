بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 08:13 صباحا
بايدن وهاريس في البيت الأبيض بواشنطن، 15 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيكون أكثر إصرارًا على الترشّح لولاية ثانية في حال قرّر سلفه الجمهوري دونالد ترامب خوض الانتخابات الرئاسيّة لعام 2024، قائلاً إنّ «ذلك سيزيد من فرص ترشّحي».

جاء ذلك في حديث الرئيس الديمقراطي، البالغ من العمر 79 عامًا، في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» بثت أمس الأربعاء، عندما سئل عما إذا كان سيترشّح لإعادة انتخابه، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال: «أنا شخص يحترم القدر كثيرًا (...)، إذا كنتُ أتمتّع بالصحّة التي أنعم بها الآن، فسأترشّح مجدّدًا».

وردًا على سؤال «ماذا لو كان ذلك يعني أنّه سيتعيّن عليك مواجهة دونالد ترامب، 75 عامًا، مرّة أخرى؟»، أجاب بايدن: «بالطبع. لمَ لا أترشّح في مواجهة ترامب إذا كان هو مرشّحًا؟ إنّ ذلك سيزيد من فرص ترشّحي».

ويُكرّر ترامب أنّ الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في نوفمبر العام 2020 سُرقت منه، من دون أن يُقدّم أيّ دليل، كما أعلن أنّه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في 6 يناير، في الذكرى الأولى لهجوم أنصاره على مقرّ «كونغرس»، كمان لمّح في الأشهر الأخيرة إلى أنّه قد يترشّح لولاية أخرى.

ويُثير تقدّم بايدن في السنّ تكهّنات بشأن نواياه في 2024. وبينما كان يُنظر في بادئ الأمر إلى نائبته كامالا هاريس على أنّها وريثته الطبيعيّة، تتردّد شائعات في واشنطن حول علاقتها بالرئيس ومستقبلها السياسي.

واعتبر كثير من المعلّقين أنّ هاريس التي لا تتمتّع بشعبيّة كبيرة، قد لا تدخل البيت الأبيض مجدّدًا إذا اختار بايدن عدم الترشّح مرّة أخرى.

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