السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب «فايزر» المضادة لكوفيد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 08:31 مساء
حبوب طورتها شركة فايزر للدواء ضد كوفيد-19. (الإنترنت)

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأربعاء الاستخدام الطارىء للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج.

وقال المسؤولة في الادارة المذكورة «إف دي إيه» باتريسيا كافازوني في بيان «توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة»، وفق «فرانس برس». 

الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال
وتقول «إف دي إيه» إن هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.

وفي الأول من شهر ديسمبر الجاري أوصت لجنة صحيّة شكّلتها الحكومة الأميركية، بمنح العقار الذي طورته شركة «ميرك» للعلاج من مرض «كوفيد-19»، وهو عبارة عن أقراص، ترخيصًا بالاستخدام الطارئ في حالات محدّدة ولدى المرضى المعرّضين لخطر مرتفع.

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وصوّتت اللجنة المكوّنة من خبراء صحيّين مستقلين، بأغلبية 13 عضوًا لصالح منح هذه الأقراص ترخيصًا بالاستخدام الطارئ مقابل 10 أعضاء صوّتوا ضدّ ذلك، في انقسام يعكس المخاوف التي ظهرت في الأيام الأخيرة؛ إثر تسجيل تراجع في فعالية هذا الدواء وتزايد القلق إزاء مخاطره المحتملة.

ورأي هذه اللجنة استشاري والقرار النهائي في الترخيص لهذا الدواء من عدمه يعود إلى وكالة الغذاء والدواء الأميركية.

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