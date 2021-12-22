بريطانيا تسجل 106 آلاف إصابة يومية بـ«كوفيد» في عدد قياسي جديد

فتيات يرتدين كمامات في لندن. (الإنترنت)

سجلت المملكة المتحدة، الأربعاء، 106122 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» وفق التقرير اليومي للسلطات الصحية، في حصيلة قياسية جديدة سببها المتحور «أوميكرون».

وسجلت البلاد، وهي واحدة من أكثر الدول تضررًا بالجائحة، 147573 وفاة منذ بداية الوباء، بينها 140 في الساعات الـ24 الماضية. وقد ثبتت إصابة أكثر من 11.6 مليون شخص في بريطانيا منذ بدء تفشي الفيروس، وفق «فرانس برس».

وأعلن المسؤولون الصحيون في المملكة المتحدة، مطلع شهر ديسمبر الجاري، رفع درجة التحذير من وباء «كوفيد» بسبب «الزيادة السريعة» لعدد الإصابات بالمتحور «أوميكرون». وتم رفع الدرجة من الثالثة إلى الرابعة، ما يعني أن «التفشي كبير وأن الضغط على الخدمات الصحية يتسع، أو في طور الازدياد».

- بريطانيا ترفع درجة التحذير من كوفيد بسبب تفشي المتحور «أوميكرون»

- «الصحة العالمية»: الجرعات المعززة للقاحات لن تمكن أي بلد من تجاوز الوباء

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، الأربعاء، من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لـ«كوفيد-19» سيكون كافيًا لتجاوز الوباء.

89 دولة رصدت إصابات بالمتحور «أوميكرون»

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد، «لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءًا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا»، وفق «فرانس برس».

وقالت منظمة الصحة العالمية، السبت الماضي، إن 89 دولة رصدت إصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، مضيفة أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف، وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشيًا محليًّا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد لفيروس «كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق» وأطلقت عليه اسم «أوميكرون». وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء «أبلغت المنظمة عن المتحور (بي.1.1.529) لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر، ويحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق».