القوات الإثيوبية تعلن استرداد مدينة ألاماتا من أيدي مقاتلي تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 07:20 مساء
مسلحون من قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا. (الإنترنت)

أكدت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، أن جنودها استعادوا مدينة في جنوب تيغراي من أيدي مقاتلي تيغراي، في أول تقدم ميداني كبير في المنطقة التي تشهد حربًا منذ أشهر.

وقال المكتب الإعلامي التابع للحكومة في بيان، بعد أيام من إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي انسحابهم من منطقتي أمهرة وعفر، إن «القوات الإثيوبية الباسلة والقوات الأمنية في منطقة أمهرة سيطرت على مدينة ألاماتا بعدما هزمت القوات العدوة»، وفق «فرانس برس.

متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي ينسحبون من منطقتي أمهرة وعفر 
وانسحب مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي، الذين تقدموا في الأشهر الأخيرة في منطقتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين، الإثنبن، إلى منطقتهم لـ«فتح الباب» أمام المساعدات الإنسانية بحسب ما قال الناطق باسمهم. وقال الناطق باسم الجبهة، غيتاتشو رضا، «قررنا الانسحاب من هاتين المنطقتين باتجاه تيغراي. نريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية».

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورة خاصة، الجمعة الماضي، إنشاء لجنة دولية من الخبراء مكلفة التحقيق في التجاوزات المرتكبة في سياق النزاع في إثيوبيا وجمع أدلة عليها.

- إثيوبيا تعتبر أن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى «أداة سياسية» للضغط عليها
- الأمم المتحدة: جميع أطراف النزاع الإثيوبي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وتتهم الأمم المتحدة، جميع أطراف النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرًا بارتكاب «انتهاكات جسيمة»، محذرة من «انتشار العنف» مع تداعيات على المنطقة بأكملها.

لكن أديس أبابا انتقدت، في وقت سابق اليوم، الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في إثيوبيا، قائلة إن التعددية «خطفتها عقلية الاستعمار الجديد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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