«طالبان»: قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات الإنسانية «خطوة جيدة»

الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة. (ا ف ب)

رحبت «طالبان»، الأربعاء، بما اعتبرته «خطوة جيدة» إلى الأمام بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يسهل إيصال المساعدة الإنسانية لأفغانستان، آملة في أن يتيح ذلك رفع العقوبات عنها.

وقال الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، «إنها خطوة جيدة نقدرها لأن ذلك قد يساعد الوضع الاقتصادي لأفغانستان»، مبديًا أمله في أن يسهم هذا الأمر في «تسريع» وتيرة رفع العقوبات الاقتصادية عن الكيانات المرتبطة بالحركة، وفق «فرانس برس».

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع، الأربعاء، اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، على أمل ألا تستغله حركة «طالبان» التي رحبت بالنص.

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وينص القرار على «السماح بدفع الأموال والأصول المالية» على غرار «تأمين السلع والخدمات الضرورية» لتلبية «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، من دون أن يشكل هذا الأمر «انتهاكًا» للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بـ«طالبان».

ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي يحكمها نظام «طالبان» منذ أغسطس الفائت من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.