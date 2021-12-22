«الصحة العالمية»: الجرعات المعززة للقاحات لن تمكن أي بلد من تجاوز الوباء

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس. (الإنترنت)

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، الأربعاء، من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لـ«كوفيد-19» سيكون كافيًا لتجاوز الوباء.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد «لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءًا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا»، وفق «فرانس برس».

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن 89 دولة رصدت إصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، مضيفة أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشيًا محليًّا.

«أوميكرون» ينتشر على نحو سريع

وذكرت المنظمة في بيان أن «أوميكرون» ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معًا، بحسب «يورو نيوز».

- كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»

- تطورات «أوميكرون» في العالم: تشديد القيود لمكافحة المتحور الجديد بالتزامن مع زيادة الضغوط على غير الملقحين

وصنفت المنظمة المتحور «أوميكرون» على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر، فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

وقالت: «لا تزال البيانات محدودة بشأن خطورة (أعراض) أوميكرون. مطلوب مزيد البيانات لفهم مدى شدته ومدى تأثر هذه الشدة بالتطعيم والمناعة الموجودة بالفعل».