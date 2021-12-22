«مجلس الأمن» يتبنى قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 04:48 مساء
مجموعة من النساء الأفغانيات في السوق. (الإنترنت)

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع، الأربعاء، اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.

وينص القرار على «السماح بدفع الأموال والأصول المالية» على غرار «تأمين السلع والخدمات الضرورية» لتلبية «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، من دون أن يشكل هذا الأمر «انتهاكًا» للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان، وفق «فرانس برس».

وحذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان باتت على شفير إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم فيما أعرب برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي عن خشيته من وقوع «مجاعة».

 مشروع قرار يسهل توفير المساعدة لأفغانستان مدة سنة 
ومساء الإثنين، قدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسهل توفير المساعدة لأفغانستان مدة سنة، مشددة على أن هذه المساعدة «لا تشكل انتهاكًا» لقرار فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بحركة طالبان.

ورفضت الصين وروسيا والهند وفرنسا مشروع قرار أميركي أول ينص على استثناءات من العقوبات حالة بحالة، ومساء الأحد تعهدت الدول السبع والخمسون الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العمل مع الأمم المتحدة لتحرير أصول أفغانية بمئات ملايين الدولارات.

تظاهر مئات الأفغان، الثلاثاء، في كابل للمطالبة بتحرير الأصول الأفغانية التي جمدتها الدول الغربية بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس الماضي في حين يشارف هذا البلد المحروم من المساعدة الدولية على الانهيار الاقتصادي.

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