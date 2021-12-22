منع «روسيا اليوم» بالألمانية من البث عبر «يوتلسات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 02:48 مساء
شعار قناة روسيا اليوم على ميكروفون. (الإنترنت)

حصلت ألمانيا على قطع البث الفضائي لقناة «روسيا اليوم» (آر تي) الروسية باللغة الألمانية معتبرة أن الوسائل التقنية التي تستخدمها وسائل الإعلام هذه تتعارض مع «السيادة القانونية» للبلاد، بحسب ما أفادت السلطات المنظمة لوسائل الإعلام الألمانية، الأربعاء.

وقالت «هيئة برلين-براندنبورغ الإعلامية» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنها احتجت لدى شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية الأوروبية «يوتلسات» على طريقة بث القناة الروسية باللغة الألمانية، التي تبث من صربيا، موضحة أنه بناءً على ذلك «أوقفت يوتلسات البث الفضائي لبرنامج آر تي دويتش في 22 ديسمبر 2021».

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