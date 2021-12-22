تسجيل أدنى حصيلة سنوية للقتلى في سورية منذ اندلاع النزاع

عائلات سورية تزور قبور أبنائها في بنش في محافظة إدلب شمال غرب سورية، مايو 2021. (أ ف ب)

قُتل 3746 شخصًا في سورية خلال العام 2021، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عشر سنوات، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.



وأفاد المرصد بأن حصيلة العام 2021 تتضمن 1505 مدنيين بينهم 360 طفلًا، مشيرًا إلى أن بين القتلى المدنيين 297 شخصًا قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة. وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية. وسجلت سورية العام الماضي، وفق التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان، وفق وكالة «فرانس برس».



وتظهر حصيلة القتلى للعام 2021 تراجعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، الذي أحصى المرصد خلاله مقتل أكثر من 6800 شخص. وتسبب النزاع السوري في العام 2019 بمقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، فيما سجّل العام 2014 مقتل سبعين ألف شخص، في أعلى حصيلة سنوية للنزاع.



وحسب المرصد، قضى خلال العام الجاري 600 عنصر من قوات النظام وأكثر من 300 مقاتل من مجموعات موالية لها. كذلك، أحصى المرصد مصرع نحو 600 مقاتل من تنظيم «داعش»، وفصائل متطرفة أخرى، في مقابل 158 من قوات سورية الديمقراطية. وقتل قرابة 370 من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية.

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وانخفضت حصيلة القتلى الإجمالية خلال العامين 2020 و2021 جراء تراجع حدّة المعارك في مناطق عدة، خصوصًا في محافظة إدلب، التي تسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها.



ورغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ مارس 2020، فإنها تتعرض لخروقات عديدة بينها قصف لقوات النظام وغارات روسية. منذ 2011، تسبب النزاع في سورية بمقتل نحو نصف مليون شخص، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سورية أو التشرد خارجها.



وخلال سنوات الحرب الأولى، خسرت قوات النظام مناطق واسعة على يد الفصائل المعارضة والتنظيمات المتطرفة، إلا أنها منذ 2015، وبدعم جوي روسي ومن مقاتلين إيرانيين وحزب الله اللبناني، بدأت تتقدم تدريجيًا، حتى باتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد.



وما زالت مناطق واسعة، تضم سهولًا زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق)، ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال البلاد.



ومنذ إعلان القضاء على «خلافة» تنظيم «داعش» في 2019، يشن مقاتلو التنظيم، الذين انكفأوا بشكل رئيسي إلى البادية السورية وفي قرى ريف دير الزور، عمليات ضد المقاتلين الأكراد وقوات النظام.