بايدن لا يزال يأمل تمرير خطته للإنفاق الاجتماعي في مجلس الشيوخ

الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، 21 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه ما زال يأمل أن يضمن تمرير مشروعه لخطة ضخمة للإنفاق الاجتماعي في مجلس الشيوخ.



ووجه السيناتور الديمقراطي، جو مانشين، المنتخب عن فيرجينيا الغربية «ضربة قاصمة»، الأسبوع الماضي، إلى خطة بايدن المعروفة بـ«بيلد باك بيتر» (البناء من جديد على نحو أفضل) والمقدرة قيمتها بـ 1.75 تريليون دولار، بقوله إنه قد «يحجم عن تأييدها»، غير أن بايدن كشف لصحفيين في البيت الأبيض أنه يعتقد أنه لا يزال من الممكن إنعاش هذا المشروع الذي يشكل محور أجندته الداخلية، وفق وكالة «فرانس برس».



وقال الرئيس الأميركي: «ما زلت أعتبر أنه من الممكن إتمام الخطة (...) أنا والسيناتور مانشين سوف ننجز المهمة».

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وتعهد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الإثنين، طرح المشروع الذي يقوم على إصلاحات واسعة في مجالات الرعاية الصحية وسياسة الهجرة والمناخ والتعليم على بساط مداولات مجلس الشيوخ.



وقال شومر: «سوف نصوت على نسخة منقحة من هذه الخطة التي أقرها مجلس النواب، وسوف نواصل طرحها للتصويت إلى أن نفي بالمطلوب». وليس من الواضح بعد كيف يمكن للديمقراطيين فعل ذلك من دون تصويت مانشين الحاسم في مجلس شيوخ يسوده انقسام حاد بين عدد متساو من مؤيدي المشروع ومعارضيه. وشدد النواب الجمهوريون الذين دعموا خطة الرئيس بشأن البنى التحتية بوضوح على أنهم لن يؤيدوا «بيلد باك بيتر».