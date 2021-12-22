70 مفقودا جراء انزلاق التربة داخل منجم في بورما

فُقد 70 شخصًا على الأقل، وتُوفي آخر، جراء انزلاق للتربة في شمال بورما، وفق ما قال أحد عناصر الإسعاف لوكالة «فرانس برس».
وقال المسعف إن هناك «بين 70 و100 شخص في عداد المفقودين جراء انزلاق للتربة» في منجم لليشم، «الجاد»، في ولاية كاياه.
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