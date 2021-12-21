تحرك إيراني ضد السعودية بعد وفاة سفير طهران لدى الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 09:13 مساء
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. (الإنترنت)

توعد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، باحتجاج بلاده رسميا ضد السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس «كورونا» ووفاته لاحقًا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية الإيرانية، الثلاثاء.

وقال عبداللهيان في تصريحات صحفية خلال تشييع إيرلو: «بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فورًا إلى مستشفى مجهز تجهيزًا جيدًا في إيران، لكن للأسف إن الجانب السعودي اتخذ قراره متأخرًا، وتلكأت بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال»، حسب قوله، ووفق «سي إن إن».

 التركيز على الحل السياسي في اليمن 
وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلًا: «سنعلن احتجاجنا رسميًّا وفق المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي نفس الوقت نتمنى أن يتمكن اليمن من الخروج من هذه الحرب والحصار الإنساني القاسي عبر حل سياسي في أسرع وقت»، حسب تعبيره.

-  وفاة السفير الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء

وتابع عبداللهيان قائلًا: «خلال عامين في اليمن، حاول دبلوماسينا وسفيرنا البارز، الفقيد إيرلو، التركيز على الحل السياسي في اليمن ليكون محورًا للتطورات الدبلوماسية، ويتمكن من هذا الطريق أن يسهم في إنهاء الحرب في اليمن وإعادة الاستقرار والأمن والسلام لهذا البلد».

وكان قد توفي إيرلو نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس «كورونا» وجرى نقله إلى إيران على متن طائرة عراقية بتنسيق مع السعودية لتلقي العلاج، حيث توفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون»: نحو 100 عسكري أميركي قاموا «بنشاط متطرف محظور»
دولى
مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي
رياضة عالمية
رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
أكلات ليبية سريعة وشهية
كوجينة
للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز
طب وصحة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة
ليبيا
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد ...
دولى
أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»
رياضة محلية
«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس
ليبيا
وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

30 سيارة كهربائية من «تويوتا» خلال 8 سنوات