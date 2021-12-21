بوتين يدعو إلى محادثات أمنية «جدية» مع الأطلسي في أول اتصال مع شولتس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 07:15 مساء
صورة مركبة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار)، والمستشار الألماني أولاف شولتس. (الإنترنت)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى محادثات «جدية» مع حلف شمال الأطلسي حول المقترحات الروسية المتعلقة بضمانات أمنية تطالب بها موسكو، وذلك في أول محادثة هاتفية أجراها مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأبلغ بوتين شولتس بـ«تفاصيل» مقترحات قدمتها روسيا، الأسبوع الماضي، لواشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، و«أعرب عن أمله بإجراء محادثات جدية حول كل المسائل التي طرحها الجانب الروسي»، وفق بيان للكرملين، بحسب «فرانس برس».

ومنذ منتصف نوفمبر، تحذر الولايات المتحدة من أن موسكو قد تكون بصدد الإعداد لشن هجوم واسع النطاق ضد أوكرانيا، وقد لوحت بعقوبات غير مسبوقة قد تفرضها على روسيا.

وتتّهم دول غربية موسكو بحشد مئة ألف جندي قرب حدودها مع شرق أوكرانيا، حيث تخوض كييف منذ العام 2014 نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا. وتنفي روسيا التخطيط لأي غزو، وقد طالبت الولايات المتحدة والحلف الأطلسي بضمانات أمنية ملزمة، كما طالبت التحالف بوقف تمدده شرقًا.

والأسبوع الماضي أبلغت موسكو الولايات المتحدة والحلف الأطلسي بمطالبها، وقالت إنه يتعين على التحالف ألا يضم أعضاء جددًا وألا يقيم أي قواعد عسكرية في جمهوريات سوفياتية سابقة.

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والثلاثاء، أعرب بوتين عن «قلق بالغ» إزاء نشر صواريخ أميركية في بولندا ورومانيا، على حد قوله، معتبرًا أن هذا الأمر سيمكِّن الولايات المتحدة قريبًا من إطلاق صواريخ كروز من نوع «توماهوك».

وقال الرئيس الروسي: «إذا تقدّمت هذه البنى التحتية أكثر، أي إذا نُشرت منظومات صواريخ أميركية وتابعة للحلف الأطلسي في أوكرانيا، فإن المسافة الزمنية لبلوغها موسكو ستتقلص إلى سبع أو عشر دقائق»، مشيرًا إلى أن هذه المسافة الزمنية قد تختصر بشكل أكبر بالأسلحة الفرط صوتية.

لكن على الرغم من تلميحه إلى نزاع، شدد بوتين على أن روسيا تريد تجنب «إراقة الدماء».

وقال: «نريد أن نحل المسائل بالوسائل السياسية والدبلوماسية». لكن الرئيس الروسي جدد انتقاده للدعم الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا، الذي يتضمن تدريب قوات أوكرانية وتخصيص مساعدات لها بـ2.5 مليار دولار.

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