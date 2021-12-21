إيران تختبر صواريخ باليستية و«كروز» في مناورات عسكرية بالخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 06:22 مساء
إيران تستعرض صواريخ بالستية خلال مناورة عسكرية. (الإنترنت)

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية وصواريخ كروز، الثلاثاء، خلال مناورات حربية في الخليج، وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية، التي تلوح باستهداف مواقع نووية في إيران.

وقال قائد الحرس الثوري، الجنرال حسين سلامي، للتلفزيون إن «استخدام القوات البحرية التابعة للحرس الثوري صواريخ باليستية يمثل مفهومًا جديدًا... لقد أصابت أهدافها بدقة 100%»، بحسب «رويترز».

 الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة
وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر، وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة.

وحذرت إيران، الإثنين، من رد «ساحق» على أي تحرك يستهدفها من جانب إسرائيل التي تعارض جهود القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015، وتهدد منذ فترة طويلة بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.

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وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن التدريبات تضمنت أيضًا إطلاق خمسة صواريخ كروز في نفس التوقيت، وطائرات مسيرة محملة بالأسلحة تستطيع كل واحدة منها إصابة هدفين. وبدأت التدريبات التي تستمر خمسة أيام يوم الإثنين.

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