خبراء دوليون: إيران سجلت نقاطا في المفاوضات النووية بنجاحها في إدراج رفع العقوبات كأولوية

المفاوض الإيراني علي باقري مغادرا مقر انعقاد المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. (أ ف ب)

أكد خبراء دوليون ومراقبون أن إيران سجلت نقاطًا إيجابية عبر نجاحها في إدراج رفع العقوبات كأولوية في الوثائق التي ستشكل أساس المناقشات في الجولة المقبلة للمفاوضات حول الملف النووي في فيينا.

وبعد توقف دام خمسة أشهر، استُؤنفت المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الدولي في 2015 في نهاية نوفمبر. ويهدف أحد رهانات المحادثات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه في 2018 لتعيد بعدها فرض عقوبات على طهران، وفق «فرانس برس».

بادرة حسن نية.. استبدال كاميرات المراقبة

ويرى خبراء أنه عبر الاعتماد على حلفائها الروس والصينيين وتكرار مواقفها والتخلي في اللحظة الأخيرة في «بادرة حسن نية»، عن الورقة الرابحة التي كانت في جعبتها، استبدال كاميرات المراقبة في موقع نووي، نجحت طهران في تحريك الوضع.

وقال الخبير الإيراني في الشؤون السياسية حسين كناني مقدم، لوكالة «فرانس برس»، إنه في ختام الجلسة الأخيرة للمناقشات «هناك نصان: أحدهما بشأن العقوبات والآخر حول الأنشطة النووية. هذه خطوة مهمة بالفعل لأنه مع انسحاب الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها كان الاتفاق متوقفًا عمليًّا».

مو اصلة المناقشات و عقوبات جائرة

وأضاف كناني مقدم: «الآن يمكننا القول إن الشروط الأولية توافرت لعودة الأميركيين إلى الاتفاقية».

واختتم دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا (إي3) خلال اجتماع مع نظرائهم الإيرانيين والصين والروس، جلسة المفاوضات السابعة، الجمعة، بعد أيام من المناقشات «الشاقة والمكثفة»، بحسب طهران. ولم يحددوا موعدًا جديدًا، على أمل أن يجتمعوا مرة أخرى قبل بداية العام الجديد.

وقال دبلوماسيون من الدول الأوروبية المشاركة إن «جميع شركاء إيران الآخرين مستعدون لمواصلة المناقشات»، داعين الإيرانيين إلى «استئنافها بسرعة».

الرفع الكامل للعقوبات الجائرة وغير الإنسانية

من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية بلسان الناطق باسمها، سعيد خطيب زاده، أن التوقف تقرر بموافقة كل الأطراف. وأضاف أن «الأطراف اتفقوا على نصين جديدين»، موضحًا أن «وجهات نظر إيران أخذت في الاعتبار وعلى أساسها يمكننا مواصلة المناقشات».

وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، المحافظ المتشدد، النصين على أنهما «نقاط إضافية» على ما تم التفاوض عليه من قبل أسلافه الإصلاحيين، في اتفاقية 2015.

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وكان أصر على إدراج «الرفع الكامل للعقوبات الجائرة وغير الإنسانية» المفروضة على إيران، كأولوية. وأثارت هذه الطريقة في تعديل النص إلى حد كبير غضب المفاوضين الأوروبيين والأميركيين الذين هددوا مرارًا وتكرارًا من دون تنفيذ وعيدهم، بالانسحاب من المناقشات، ولوحوا بالخيار العسكري الذي تريده إسرائيل بشدة.

ويرى الخبير الفرنسي في الشؤون الإيرانية، برنار هوركاد، أن المفاوضين الإيرانيين «نجحوا خلال هذه الجولة في إقناع محاوريهم بضرورة تسوية العقوبات كأولوية لأن ذلك سيمهد الطريق لتسوية تقنية للشق النووي».

وضع غير واضح.. وبلد عتبة

وأكدت السلطات الإيرانية باستمرار أنها تحترم اتفاقية فيينا، وأنها ترى أنه «يعود إلى الولايات المتحدة أمر إصلاح الضرر»، كما يرى مؤلف كتاب الجيوسياسية الإيرانية».

وأضاف هذا الباحث أن «إيران تدرك أن ميزان القوى يميل لمصلحتها لأنها الآن بلد عتبة، أي قادرة خلال فترة قصيرة، مثل ثلاثين دولة أخرى في العالم، على تصنيع قنبلة ذرية إذا أرادت ذلك. يمكنها تخصيب اليورانيوم عندما تشاء». في الوقت نفسه تأمل إيران الحصول على نتائج.

ومن المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، إلى إسرائيل، الثلاثاء، في زيارة ستتركز حسب مسؤولي البيت الأبيض، على المحادثات النووية.