«الأوروبية للأدوية»: ندرس الحاجة إلى لقاح مخصص لـ«أوميكرون»

مقر وكالة الدواء الأوروبية. (أ ف ب)

قالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، إنه «لا توجد إجابة حتى الآن» حول ما إذا كان المتحور الجديد «أوميكرون» المنتشر في الولايات المتحدة وأوروبا يتطلب لقاحًا خاصًّا.

وأعلنت إيمير كوك للصحفيين: «أؤكد أنه لا توجد إجابة حتى الآن على ما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح خاص، بتركيبة مختلفة، لمكافحة هذه المتحور أو غيرها»، وفق «فرانس برس».

ووافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، على استعمال عقار «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا» للاستخدامات الطارئة، مع أنه لم يحصل بعد على ترخيص كامل لتسويقه.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن «الدواء الذي لم يسمح به في الاتحاد الأوروبي بعد، يمكن استخدامه لمعالجة بالغين مصابين بكوفيد-19 لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي لكنهم يواجهون خطرًا أكبر بالانتقال إلى شكل حاد من المرض».

وفي وقت سابق، وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، على علاجين جديدين مضادين لفيروس «كورونا»، الأول بالأجسام المضادة أحادية النسيلة يطلق عليه «غلاكسو سميث كلاين» والثاني عقار مثبط للمناعة مرخص في الاتحاد الأوروبي لمعالجة حالات الالتهاب المختلفة يعرف بـ«كينيريت».