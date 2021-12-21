الاحتلال يضم الولايات المتحدة إلى «القائمة الحمراء» لاحتواء «أوميكرون»

«الكنيست». (أرشيفية: الإنترنت)

وافق المشرعون بكيان الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على إضافة الولايات المتحدة إلى «القائمة الحمراء»، التي يمنع السفر إليها وتشمل أكثر من 50 دولة، مع انتشار المتحور «أوميكرون» من «كوفيد-19».

وقالت الناطقة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست، رونيت غال، «وافقت اللجنة أيضًا على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء».

ويطال حظر السفر إلى الولايات المتحدة مئات آلاف الإسرائيليين والمقيمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة.