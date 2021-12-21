الولايات المتحدة ستوزع 500 مليون فحص «كوفيد-19» مجانا.. وستشرك عسكريين في مكافحة الوباء

رجل يتلقى جرعة من لقاح «فايزر» بمنطقة شيفيلد في المملكة المتحدة 15 ديسمبر 2021 . (أ ف ب)

ستوزع السلطات الأميركية 500 مليون فحص مجاني لـ«كوفيد-19»، وذلك في مواجهة انتشار المتحور «أوميكرون»، كما ستشرك -إذا اقتضت الحاجة- عاملين طبيين عسكريين وتزيد قدرات التطعيم، لكنها لن تتخذ تدابير ملزمة، كما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض.

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وقال المسؤول في مؤتمر صحفي الثلاثاء «لدينا الأدوات للتعامل مع هذه الموجة»، مضيفا «إذا جرى تطعيم الأميركيين والتزموا بالإجراءات الوقائية التي نعرفها وخصوصًا وضع كمامات عندما يسافرون، فيمكنهم الاحتفال بعيد الميلاد وبرأس السنة بهدوء»، وفق وكالة «فرانس برس».