أفغانستان: تظاهرة في العاصمة للمطالبة بتحرير الأصول الأفغانية المجمدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 12:06 مساء
متظاهرون يرفعون لافتة كتب عليها «دعونا نأكل»خلال تظاهرة في كابل. 21 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

تظاهر مئات الأفغان الثلاثاء في كابل للمطالبة بتحرير الأصول الأفغانية التي جمدتها الدول الغربية بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس الماضي في حين يشارف هذا البلد المحروم من المساعدة الدولية على الانهيار الاقتصادي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووسط انتشار أمني كبير لعناصر من حركة طالبان التي سمحت بالتظاهرة وأحاطت بها، تجمع نحو 200 شخص في ساحة وسط العاصمة الأفغانية رافعين لافتات بالانكليزية والباشتون كتب عليها «دعونا نأكل» و«اعيدوا أموالنا المجمدة».

وقال شفيق أحمد رحيمي (28 عاما) أحد منظمي المسيرة لوكالة «فرانس برس» إن «مطلبنا الرئيسي هو أن تحرر الولايات المتحدة أصولنا في أسرع وقت. هذه ثروة الشعب الأفغاني»، مضيفًا: «النتيجة الوحيدة لتجميد هذه الأصول هو تجويع الشعب».

ومنذ سقوط الحكومة الأفغانية السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها أوقفت الدول الغربية إرسال المساعدات التي كانت تسمح للبلاد بالاستمرار، ما أثار أزمة اقتصادية خانقة، وأضاف: «نطلب من الإمارة الإسلامية القبول بكل المطالب المشروعة للأسرة الدولية».

ويطالب المجتمع الدولي حركة طالبان باحترام حقوق الإنسان خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة مع رفع القيود على عملها وتعليم الفتيات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان باتت على شفير إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم فيما أعرب برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي عن خشيته من وقوع «مجاعة».

ومساء الاثنين، قدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسهل توفير المساعدة لأفغانستان مدة سنة مشددة على أن هذه المساعدة «لا تشكل انتهاكا"» لقرار فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بحركة طالبان.

ورفضت الصين وروسيا والهند وفرنسا مشروع قرار أميركي أول ينص على استثناءات من العقوبات حالة بحالة، ومساء الأحد تعهدت الدول السبع والخمسون الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العمل مع الأمم المتحدة لتحرير أصول أفغانية بمئات ملايين الدولارات.

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