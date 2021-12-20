واشنطن تعلق على انسحاب متمردي تيغراي من أمهرة وعفر الإثيوبيتين

قوات تابعة لمتمردي تيغراي. (الإنترنت)

أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن أملها في أن يؤدي الانسحاب الذي أعلنه متمردو إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا إلى فتح الباب أمام الدبلوماسية بهدف وضع حد للنزاع، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «إذا كنا نشهد فعلًا انسحابًا لقوات تيغراي، فهذا أمر نرحب به، ونأمل أن يفتح ذلك بابًا أوسع للدبلوماسية».

وانسحب متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تقدموا في الأشهر الأخيرة في منطقتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين إلى منطقتهم لـ«فتح الباب» أمام المساعدات الإنسانية، بحسب ما قال الناطق باسمهم لوكالة «فرانس برس» الإثنين.

وقال الناطق باسم الجبهة، غيتاتشو رضا: «قررنا الانسحاب من هاتين المنطقتين باتجاه تيغراي. نريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية».