المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد الإسلامي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 09:44 مساء
الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، يحضر اجتماعًا في طهران. (أ ف ب)

قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلي المنتهية ولايته، تامير هيمان، إن الحكومة الإسرائيلية  لعبت دوراً في اغتيال قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل خلال غارة بواسطة طائرة أميركية مسيَّرة قرب بغداد سنة 2020.

ووصف هيمان عملية الاغتيال، خلال مقابلة مع مركز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي للتراث، نشرت الشهر الماضي، بأنها واحدة من أهم العمليات التي نُفِّذت خلال توليه مهامه، إلى جانب اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، بحسب «يورو نيوز».

الإبلاغ بموعد إقلاع طائرة سليماني نحو بغداد
وكانت مهام هيمان أنهيت كرئيس للمخابرات العسكرية الإسرائيلية في شهر أكتوبر الماضي. وأضاف هيمان القول إن إسرائيل نفذت عمليات عدة، لتعطيل نشر الأسلحة والأموال الإيرانية في المنطقة. وكان سليماني شارك في أنشطة عسكرية إيرانية في عدد من الدول، مثل العراق وسورية وأفغانستان ودول القوقاز.

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وكانت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية ذكرت بعد أيام من مقتل سليماني، أن المخابرات الإسرائيلية ساعدت الولايات المتحدة في اغتيال المسؤول الإيراني.

وبحسب القناة الأميركية، فإن مخبرين في مطار دمشق أبلغا المخابرات الأميركية، بشأن موعد إقلاع طائرة سليماني نحو بغداد.

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