إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 07:56 مساء
وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه. (الإنترنت)

أظهرت الفحوص الطبية إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه بـ«كوفيد-19»، في وقت تسجل فرنسا مستوى مرتفعًا من الإصابات يبلغ نحو خمسين ألف حالة جديدة يوميًّا حسب السلطات.

وكتبت وزيرة الصناعة على «تويتر» أنها أجرت فحصًا أظهر إصابتها بـ«كوفيد-19». وقالت: «أعزل نفسي اعتبارًا من هذا اليوم، وأواصل تنفيذ مهماتي الوزارية عن بُعد»، وقال مكتبها إن «الوزيرة لا تظهر أعراضًا وهي بخير»، بحسب «يورو نيوز»».

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يأتي ذلك في وقت سجلت وكالة الصحة العامة الفرنسية 48473 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ المتوسط اليومي للإصابات للأيام السبعة الماضية أكثر من 52 ألف حالة.

وبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 121493. ويوجد حاليًا 15528 مصابًا في المستشفيات، وهو رقم تضاعف تقريبًا في شهر واحد، بينهم 2936 في العناية المشددة.

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