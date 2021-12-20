«الصحة العالمية» تأمل أن يكون 2022 «عام نهاية الوباء».. وتوجه رسالة بشأن الاحتفال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 06:39 مساء
المدير العام بمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيربييسوس يلقي كلمة خلال الجمعية العامة الـ74 لدول المنظمة في جنيف. (أ ف ب)

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، عن أمله أن يكون 2022 «عام نهاية وباء كوفيد-19».

ومع اقتراب أعياد نهاية العام، قال غيبريسوس إنه من الأفضل إلغاء الفعاليات «الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلًا عن الاحتفال الآن والحزن لاحقًا»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أ 89 دولة رصدت إصابات بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، مضيفة أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشيًا محليًّا.

وذكرت المنظمة في بيان أن «أوميكرون» ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معًا، بحسب «يورو نيوز».

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وصنفت المنظمة المتحور «أوميكرون» على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر، فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

وقالت: «لا تزال البيانات محدودة بشأن خطورة (أعراض) أوميكرون. مطلوب مزيد البيانات لفهم مدى شدته ومدى تأثر هذه الشدة بالتطعيم والمناعة الموجودة بالفعل».

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