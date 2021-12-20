وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 06:18 مساء
لقاح«كوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19». (أ ف ب)

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية «EMA» إعطاء الضوء الأخضر للقاح«كوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»، بعد أن عقدت لجنة الأدوية المخصصة للاستخدام البشري في الوكالة الأوروبية اجتماعًا استثنائيًّا، الإثنين، وفقًا لـ«فرانس برس». 

وبذلك، أصبح لقاح الشركة الأميركية «الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كوفيد لدى مَن يبلغون 18 عامًا، وما فوق» على ما ذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان، ويرتكز لقاح «نوفافاكس» على تقنية تقليدية أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات المصرح بها حاليًا، وهو ما يسمح، وفقًا للشركة الأميركية المصنعة، بأن تقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.

ويعتمد «نوفافاكس» على غرار لقاحات الأطفال المستخدمة على نطاق واسع، على بروتينات تثير استجابة مناعية وخالية من الفيروس، ويُطلق عليه اسم«لقاح الوحدات الفرعية».

وقالت الشركة إنها «تقيِّم فعالية لقاحها ضد المتحورة أوميكرون»، وإنها تعمل على إصدار نسخة محددة لمكافحة هذه المتحورة المعدية جدًّا، وكانت المفوضية الأوروبية وقعت عقدًا مع شركة «نوفافاكس» لشراء 200 مليون جرعة مسبقة من لقاحها.
في موازاة ذلك، تتضاعف التحذيرات في الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة موجة الإصابات التي يسببها«أوميكرون» الذي رصد في نوفمبر في جنوب أفريقيا وبوتسوانا.

وبحسب المفوضية الأوروبية، قد يصبح«أوميكرون» المتحور المهيمن بحلول منتصف يناير في الاتحاد الأوروبي، فيما لقّح 67% فقط من السكان بشكل كامل
وفي بريطانيا، توفي 12 شخصًا جراء إصابتهم بـ«أوميكرون»، وأدخل 104 مصابين آخرين بالمتحور المستشفى، كما أعلن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب الإثنين.

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