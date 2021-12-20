برلين: طرد موسكو لدبلوماسيين ألمانيين «سيؤثر في العلاقة» الثنائية

مقر البرلمان الألماني في برلين، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية الإثنين أن طرد روسيا لدبلوماسيين ألمانيين ردا على إجراء مماثل اتخذته برلين اخيرا «سيؤثر في شكل أكبر على العلاقة» بين البلدين.

وقال الناطق إن «الحكومة (الألمانية) تتطلع الى تواصل مع روسيا على قاعدة القانون الدولي والاحترام المتبادل. إن القرار الذي اتخذ اليوم سيوثر في شكل أكبر على العلاقات»، مؤكدا أنه «غير مبرر تماما»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الدبلوماسية الروسية، الإثنين، طرد دبلوماسيين ألمانيين ردًّا على إجراء مماثل اتخذته برلين الأسبوع الفائت بعد اتهامها موسكو بتدبير اغتيال معارض شيشاني في ألمانيا العام 2019. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أعلنت فيه طرد الدبلوماسيين، إن «الطرف الروسي يرفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها والمنفصلة عن الواقع بشأن ضلوع كيانات رسمية روسية في هذه الجريمة».

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء الماضي، أن ألمانيا قررت طرد دبلوماسيين روسيين بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل شيشاني بأمر من موسكو بحسب القضاء.

وقالت: «لقد أُبلغ السفير (الروسي في ألمانيا) بأن اثنين من دبلوماسيي سفارة روسيا أُعلنا شخصين غير مرغوب فيهما»، مؤكدة أن هذه الجريمة التي ارتُكبت في وضح النهار في برلين في أغسطس 2019 شكلت «مساسًا خطيرًا بسيادة الدولة» الألمانية.