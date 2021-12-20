موسكو ترد على برلين بطرد دبلوماسيين ألمان

علم روسيا. (الإنترنت)

أعلنت الدبلوماسية الروسية، الإثنين، طرد دبلوماسيين ألمانيين ردًّا على إجراء مماثل اتخذته برلين الأسبوع الفائت بعد اتهامها موسكو بتدبير اغتيال معارض شيشاني في ألمانيا العام 2019.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أعلنت فيه طرد الدبلوماسيين، إن «الطرف الروسي يرفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها والمنفصلة عن الواقع بشأن ضلوع كيانات رسمية روسية في هذه الجريمة»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء الماضي، أن ألمانيا قررت طرد دبلوماسيين روسيين بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل شيشاني بأمر من موسكو بحسب القضاء.

وقالت: «لقد أُبلغ السفير (الروسي في ألمانيا) بأن اثنين من دبلوماسيي سفارة روسيا أُعلنا شخصين غير مرغوب فيهما»، مؤكدة أن هذه الجريمة التي ارتُكبت في وضح النهار في برلين في أغسطس 2019 شكلت «مساسًا خطيرًا بسيادة الدولة» الألمانية.

الحكم على روسي بالسجن مدى الحياة

وندد السفير الروسي لدى ألمانيا، الأربعاء، بالحكم على روسي بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتيال متمرد سابق من الشيشان في برلين بأمر من موسكو معتبرًا إياه «مسيسًا».

وقال سيرغي نيتشاييف في بيان نُشر على موقع السفارة الروسية في ألمانيا: «نعتبر أن هذا الحكم ليس موضوعيًّا. إنه قرار سياسي يسيء بشكل خطير إلى العلاقات الروسية-الألمانية الصعبة بالفعل».

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وحكمت محكمة ألمانية على روسي بالسجن مدى الحياة لقتله معارضًا شيشانيًّا في برلين بأوامر مفترضة من موسكو. وقالت محكمة برلين إن المتهم الذي يدعى فاديم كراسيكوف أُدين بقتل جورجي ينتمي إلى الأقلية الشيشانية في حديقة في برلين في وضح النهار في 23 أغسطس 2019.

والمدان كان متهمًا بقتل الجورجي تورنيكي كافتاراشفيلي (40 عامًا) بثلاث رصاصات في وضح النهار في متنزه تيرغارتن في برلين في أغسطس 2019، وأدت القضية إلى تدهور العلاقات المتأزمة بالأساس بين ألمانيا وروسيا.