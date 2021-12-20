المعارض غوايدو يحقق فوزا جزئيا أمام القضاء البريطاني بشأن ذهب فنزويلا

من اليمين زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو وفريدي سوبرلانو الذي ألغي انتخابه حاكما لولاية باريناس. 30 تشرين نوفمبر 2021.(أ ف ب)

منحت المحكمة البريطانية العليا نصرًا جزئيًّا للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو في مواجهة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإحالتها إلى المحكمة التجارية، الخلاف بينهما حول أطنان من الذهب الفنزويلي المخزن في مصرف إنجلترا المركزي.

وبتأييدها استئناف غوايدو، تبقي المحكمة البريطانية الرئيس مادورو بعيدًا عن 31 طنًّا من الذهب تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في حين أنه يطالب بالحصول عليها.

إحالة القضية إلى المحكمة التجارية

ورأت أعلى هيئة قضائية بريطانية، في بيان تضمن قرارها، أن المحاكم البريطانية لا يمكنها مخالفة السلطة التنفيذية التي تعتبر غوايدو رئيسًا بالوكالة لفنزويلا مضيفة: «يبقى معرفة إن كانت الأحكام الصادرة عن محكمة فنزويلا العليا يمكن الاعتراف بها هنا. تحال القضية إلى المحكمة التجارية».

لكن المحكمة البريطانية العليا شددت على أن «المحاكم البريطانية سترفض الاعتراف بأي حكم صادر عن محكمة أجنبية مثل محكمة فنزويلا العليا إذا كانت تتعارض وسياستنا الوطنية» التي تعترف بغوايدو رئيسًا.

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ونصب غوايدو نفسه رئيسًا العام 2019 بدعم من واشنطن، وقد اعترفت به رئيسًا بالوكالة نحو خمسين دولة لا تعترف بإعادة انتخاب مادورو العام 2018.

ضربة لمعسكر مادورو

ويشكل قرار المحكمة البريطانية تاليًا ضربة لمعسكر مادورو بعد تطورات عدة. ففي العام 2020 أيد القضاء البريطاني موقف غوايدو، لكن محكمة الاستئناف عادت وألغت الحكم، دافعة معسكر غوايدو إلى اللجوء إلى المحكمة العليا.

وقال المحامي ساروش زايوالا، الذي يدافع عن معسكر الرئيس مادورو: «الاعتراف بغوايدو رئيسًا مجانبة للواقع على الأرض». وأضاف: «هذا الملف مستمر منذ 19 شهرًا. ولا يمكن الوصول إلى الأصول في المملكة المتحدة واستخدامها في مكافحة جائحة كوفيد-19 في فنزويلا».

ويؤكد معسكر غوايدو، من جهته، أن الأموال الناجمة عن هذا الذهب ستستخدم في قمع الشعب أو ستنتهي في جيوب النظام.